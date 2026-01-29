In einem Pilotprojekt "Grids & Benefits" sind vergünstigte und dynamische Netzentgelte als Anreiz zum netzdienlichen Laden getestet worden. Es zeigte sich, viele Kunden sind bereit, ihre Ladevorgänge in die günstigen Stunden zu verschieben. Wie können Endkunden dazu beitragen, Stromnetze zu entlasten und effizient zu nutzen. Darum ging es in dem "Innovationsprojekt Grids & Benefits". Es konnte in einem Pilotvorhaben zeigen, wie sich dynamische Netzentgelte im Verteilnetz umsetzen lassen und zugleich markt- und netzdienliches Laden von Elektroautos anreizen, wie es bei der Vorstellung der Ergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
