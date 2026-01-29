Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 29
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|28/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.62
|Shrs:
|114,750,000.00
|Tckr:
|FUSD
© 2026 PR Newswire
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,518
|10,616
|08:54
|10,520
|10,616
|08:54
|Zeit
