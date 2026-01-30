Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 30
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|29/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.65
|Shrs:
|114,750,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,498
|10,506
|09:35
|10,500
|10,504
|09:35
