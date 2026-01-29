Tesla richtet seine industrielle Zukunft neu aus - und trennt sich dafür von zwei Ikonen. Die Produktion der Oberklasse-Modelle S und X wird im kommenden Quartal eingestellt. Ziel ist es, Fertigungskapazitäten für neue Wachstumsfelder freizumachen, allen voran für den humanoiden Roboter Optimus.Das Model S, seit 2012 im Programm, war Teslas erstes vollständig eigenentwickeltes Fahrzeug und legte den Grundstein für den Erfolg der Marke im Elektroautomarkt. Das 2015 eingeführte Model X folgte mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär