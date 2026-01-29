Microsoft überzeugt operativ, doch der Markt reagiert sensibel auf den Ausblick rund um KI-Kapazitäten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|381,50
|381,60
|10:13
|381,40
|381,60
|10:13
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:54
|LinkedIn Says Employers 'Want To Know What You Can Actually Do' As It Rolls Out Verified AI Skills
|09:42
|Microsoft-Zahlen: Umsatz mit Xbox-Hardware bricht um 32 Prozent ein
|09:39
|100 Milliarden Dollar: OpenAI verhandelt Rekord-Investment mit Amazon, Nvidia, Microsoft
|09:30
|OpenAI In Talks To Raise Billions From Nvidia, Amazon, Microsoft: Report
|09:27
|Aktien Asien: Verhaltene Entwicklung - Kospi auf Rekordhoch
| TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag überschaubare Veränderungen verzeichnet. Dabei schälte sich keine klare Tendenz heraus. Vergleichsweise...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|MICROSOFT CORPORATION
|381,60
|-5,46 %