Nach zwei etwas schwächeren Tagen dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag weitgehend stabil eröffnen. Im Anlegerfokus stehen die Geschäftszahlen des DAX-Schwergewichts SAP und die der Deutschen Bank . Die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank vom Vorabend sollte kaum bewegen. Die Fed beließ den Leitzins nach drei Senkungen erwartungsgemäß unverändert. Im Blick steht hier weiterhin vor allem die Unabhängigkeit der Fed, die sich den Angriffen von US-Präsident Donald Trump erwehren muss.Eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
