Der rasante Ausbau der KI-Infrastruktur sorgt für Höchststände im Halbleitermarkt und SK Hynix zieht beim operativen Gewinn erstmals an Samsung Electronics vorbei. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte hat SK Hynix seinen langjährigen Rivalen Samsung Electronics beim Jahresgewinn übertroffen. Der auf Speicherchips spezialisierte Konzern meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Rekord-Betriebsgewinn von 47,2 Billionen Won. Samsung kam im gleichen Zeitraum auf 43,6 Billionen Won. Fokus schlägt Diversifikation Während Samsung ein breit diversifizierter Konzern mit Aktivitäten von Smartphones über Fernseher bis hin zur Auftragsfertigung von Chips ist, konzentriert sich SK Hynix nahezu
