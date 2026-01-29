Bern - Der Schweizer Aussenhandel hat 2025 trotz der von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Zollschlacht zugelegt. Die Exporte erreichten einen Rekordstand. Die Ausfuhren in die USA stiegen sogar um 3,9 Prozent. Konkret legten die Exporte im gesamten Jahr 2025 um 1,4 Prozent auf 287,0 Milliarden Franken zu, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherung (BAZG) am Donnerstag mitteilte. In die USA wurden Waren im Wert von 54,7 Milliarden ausgeführt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
