Die Aktie von SAP hat in den vergangenen sechs Monaten mehr als -20% an Wert verloren. Nun hat das Unternehmen Quartalszahlen präsentiert. Geht der Crash jetzt weiter? Neue Zahlen gemeldet Am Donnerstagmorgen hat der DAX-Konzern SAP seine Quartalszahlen vorgelegt. Nach einer schwachen Performance des Aktienkurses in den vergangenen Monaten erhofften sich Anleger dadurch eine Trendwende, doch diese dürfte ausbleiben. So kündigte das Unternehmen zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de