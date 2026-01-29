Zürich - Der US-Dollar bleibt unter Druck. Nach einer vorübergehenden Stabilisierung am Vortag ging es in der Nacht auf Donnerstag wieder nach unten. Entspoerchend legten Franken und Euro klar zu. Aktuell wird das Währungspaar Dollar/Franken zu 0,7656 gehandelt nach 0,7697 am Vorabend, beim Euro/Dollar-Paar sind es 1,1985 nach 1,1942. Der Franken hat entsprechend zum Euro leicht zugelegt. Aktuell kostet der Euro 0,9176 Franken nach 0,9192 am Mittwochabend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
