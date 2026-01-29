HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 570 Euro belassen. Mit seinem Quartalsbericht habe der Luxusgüterkonzern seine starke Kontrolle von wichtigen Faktoren - etwa Kosten und Betriebskapital - demonstriert, auf die LVMH Einfluss habe, schrieb Nick Anderson am Mittwochabend. Die für den Aktienkurs entscheidende Umsatzentwicklung in wichtigen Geschäftsbereichen und Regionen habe derweil enttäuscht. Anderson sieht weiter Risiken für die Konsensschätzungen durch die chinesischen Konsumenten sowie die Dollar-Schwäche und sieht sich in seiner pessimistischen Sicht auf die Branche bestätigt./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121014
