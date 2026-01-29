Steyr Motors meldet den nächsten Schritt in Richtung globaler Defence-Player: Ein börsennotierter, international führender Rüstungs- und Sicherheitskonzern mit Sitz in Singapur hat das Unternehmen mit einem Entwicklungsauftrag für ein neues All-Terrain-Fahrzeugkonzept beauftragt. Der Kunde gehört zu den Schwergewichten der Branche - mit Landfahrzeugen, Waffensystemen, Munition und integrierten Schutzlösungen im Portfolio. Genau hier dockt Steyr Motors an: als spezialisierter Antriebsanbieter für einsatzkritische Anwendungen, der vom Trend zu moderner, hochmobiler Landtechnik direkt profitiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
