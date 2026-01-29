Die Solarbranche und ihre Akteure haben herausfordernde Jahre hinter sich. Nach dem Ausnahmezustand der Boomjahre 2022 und 2023 ist Ernüchterung eingekehrt - und so mancher Unternehmer fragt sich inzwischen offen, ob Photovoltaik noch die richtige Branche ist. Das grundsätzliche Interesse an dezentraler, nachhaltiger Energieversorgung besteht weiterhin, ist aber deutlich geringer als während Energiekrise und Pandemie. […]Die Solarbranche und ihre Akteure haben herausfordernde Jahre hinter sich. Nach dem Ausnahmezustand der Boomjahre 2022 und 2023 ist Ernüchterung eingekehrt - und so mancher Unternehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland