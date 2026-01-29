EQS-News: Techem GmbH
ESCHBORN, Deutschland, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Techem, ein weltweit führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäudelösungen, veröffentlicht seinen sechsten Nachhaltigkeitsbericht und zeigt deutliche Fortschritte in den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Mit der Weiterentwicklung der One Digital Platform treibt Techem die digitale Transformation des Gebäudesektors voran und schafft die Grundlage für mehr Energieeffizienz und CO2-Reduktion.
Klimaziele und CO2e-Reduktion
E-Mobilität und Ladeinfrastruktur
Kreislaufwirtschaft: Neues Re-Use Center
Rating und Auszeichnungen bestätigen starke Nachhaltigkeitsleistung
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt freiwillig und in Übereinstimmung mit den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) sowie in Vorbereitung auf die European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Zudem folgt Techem den Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) und hat diesen folgend eine Untersuchung der klimabezogenen Risiken und Chancen vorgenommen. Der vollständige Bericht ist hier einsehbar.
Über Techem
Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/de oder folgen Sie uns auf LinkedIn.
Janina Schmidt
