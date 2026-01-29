Tesla vollzieht den wohl radikalsten Wandel seiner Firmengeschichte: Der Elektroautopionier investiert über 20 Milliarden Dollar in Künstliche Intelligenz, Robotik und eine eigene Chipproduktion. Während klassische Modelle wie das Model S und X eingestellt werden, rücken humanoide Roboter und autonome Fahrzeuge in den Fokus. Elon Musk zieht damit endgültig die Konsequenz aus stagnierendem Absatz und wachsender Konkurrenz im E-Auto-Markt.Tesla ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de