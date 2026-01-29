Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns scheiterte zuletzt einmal mehr an dem zentralen Widerstandsbereich. Der erhoffte Vorstoß in Richtung 10 Euro lässt weiter auf sich warten. Der kurzzeitig von der Geopolitik ausgelöste Schwächeanfall schien zunächst überstanden, doch die Erholung verpuffte wieder.Die TUI-Aktie drehte erneut nach unten ab. Mit dem Rücksetzer unter die 9 Euro wurde das erste charttechnische Porzellan zerschlagen. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
