ETHENEA: Kommentar zur kommenden Fed-Sitzung am 27. und 28. Januar

Zinshalt: Die Fed wählt die Warteposition

Die Federal Reserve (Fed) steht vor einer Zäsur: Nach drei Zinssenkungen in Folge signalisiert sie nun eine Phase der Stabilität. Für die Januarsitzung erwarten wir, dass die Fed den Leitzins unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen wird. Die Notenbanker betrachteten die aktuelle Geldpolitik als "gut positioniert" und würden eine abwartende "Wait-and-see"-Haltung einnehmen, um die Wirkung der bisherigen Lockerungen zu evaluieren.

Die jüngsten Entwicklungen signalisieren, dass die Fed die Risiken für die Preisstabilität und den Arbeitsmarkt mittlerweile als ausgewogener betrachtet:

Inflationsdynamik

Die Teuerungsrate bleibt das zentrale Sorgenkind. Nach einem leichten Anstieg in den letzten Monaten liegt sie weiterhin über dem Zwei-Prozent-Ziel. Experten warnen zudem, dass die moderaten Daten des PCE-Kernrate Preisindex im Oktober und November durch den Regierungsstillstand verzerrt wurden. Mit dem Auslaufen dieser Effekte und der Weitergabe von Zollkosten sei bis April 2026 mit einer erneuten Festigung des Preisauftriebs zu rechnen.

Arbeitsmarkt-Resilienz

Trotz moderaterem Stellenwachstum zeigt sich der Arbeitsmarkt widerstandsfähig. Die Arbeitslosenquote ist im Dezember auf 4,4 Prozent gesunken, während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stabil geblieben sind. Den Rückgang der Beschäftigtenzahlen im vierten Quartal werten Beobachter als Sondereffekt (verursacht unter anderem durch die Pensionierungen infolge der Aktivitäten des Department of Government Efficiency (DOGE)) und nicht als strukturelle Schwäche.

Geldpolitische Rahmenbedingungen

Die Fed bekräftigt ihre Unabhängigkeit gegenüber politischem Druck. Während eine 'taubenhafte' Gegenstimme durch Gouverneur Miran mit einer Forderung nach minus 50 Basispunkten erwartet wird, hält die Mehrheit am aktuellen Kurs fest. Flankierend werden weiterhin kurzfristige Staatsanleihen gekauft, um die Liquidität im Bankensystem sicherzustellen.

Ausblick: Nur vorübergehende Pause auf Lockerungskurs

Die anstehende Sitzung im Januar markiert eine strategische Pause, bevor die Fed ihren Lockerungskurs im weiteren Jahresverlauf 2026 voraussichtlich wieder aufnehmen dürfte. Trotz der aktuellen 'Wait-and-see'-Haltung und kurzfristiger Inflationsrisiken durch Zolleffekte rechnen wir mit weiteren Zinsschritten nach unten. Wir gehen davon aus, dass die Fed - sobald die Datennebel des Shutdowns vollständig verzogen sind - den Leitzins in Richtung des neutralen Niveaus von 3,00 bis 3,25 Prozent steuern wird.

