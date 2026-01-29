NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat H&M nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb James Grzinic am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Aussagen zum laufenden Quartal fielen derweil durchwachsen aus./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:32 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:32 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:32 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:32 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
© 2026 dpa-AFX-Analyser