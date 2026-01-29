Unterföhring (ots) -- Bale, Shevchenko, Gullit, Batistuta und viele weitere Stars: Am Samstag und Sonntag überträgt Sky Sport Golf beide Tage des internationalen Team-Wettbewerbs "Reignwood Icons of Football" live- Das erste Event der LIV Golf League 2026 mit Martin Kaymer, Bryson DeChambeau, Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Dustin Johnson und Phil Mickelson von Mittwoch bis Samstag täglich ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport- Der Auftakt der Ladies PGA Tour in Orlando ab heute bis Sonntag täglich drei Stunden live- Deutschlands Golfanbieter Nummer 1: 2026 überträgt Sky Sport Golf über 1.000 Stunden Weltklasse-Golf live, darunter alle vier Majors der Männer und der Solheim Cup exklusiv sowie alle wichtigen Turniere der FrauenUnterföhring, 29. Januar 2026 - Bevor ab dem kommenden Mittwoch das erste Turnier der LIV Golf League auf dem Programm steht, übrträgt Sky Sport Golf bereits an diesem Wochenende ein ganz besonderes Golf-Event: Beim "Reignwood Icons of Football" treten zahlreiche Fußball-Legenden auf dem Golfkurs gegeneinander an.Bei diesem hochkarätig besetzten Team-Wettbewerb in Bangkok trifft eine von Danny Willett betreute England-Auswahl auf die von Thomas Bjorn betreute Welt-Auswahl.Auf Seiten des englischen Teams werden John Terry, Paul Ince, Teddy Sheringham, Robbie Fowler, Joe Hart, Theo Walcott, Jermaine Jenas, Andrew Cole, Phil Jagielka, Jimmy Bullard, Phil Jones und Lee Sharpe an den Start gehen. Das Team World besteht aus Gareth Bale, Andriy Shevchenko, Ruud Gullit, Ryan Giggs, Gabriel Batistiuta, Henrik Larsson, Gianfranco Zola, Dwight Yorke, David Ginola, Aaron Ramsey, John Arne Riise und Nigel de Jong.Jeweils ab 2:00 Uhr morgens bis mittags um 12:00 Uhr überträgt Sky Sport am Samstag- und Sonntagmorgen beide Turniertage live, insgesamt knapp 20 Stunden.Der Auftakt der LIV Golf League 2026 in Riad ab Mittwoch liveZu Beginn dieses Jahres hatte sich Sky Deutschland umfangreiche Live-Rechte an der LIV Golf League gesichert und wird 2026 alle insgesamt 14 Turniere live übertragen, die in zehn Ländern und auf fünf Kontinenten ausgetragen werden.Zum Auftakt steht von Mittwoch bis Samstag das ROSHN Group LIV Golf Riyadh auf dem Programm, das Sky Sport Golf täglich von 16:00 bis 21:00 Uhr live übertragen wird. Noah Pudelko und Martin Borgmeier kommentieren alle vier Turniertage.Mit LIV Golf können Golffans regelmäßig ein erstklassiges internationales Teilnehmerfeld mit zahlreichen der besten Spieler der Welt live erleben, darunter die Ryder-Cup-Stars Bryson DeChambeau, Jon Rahm und Tyrrell Hatton sowiedie Masters-Champions Sergio Garcia, Dustin Johnson, Patrick Reed und Phil Mickelson. Auch Martin Kaymer, bis heute Deutschlands letzter Major-Sieger, ist ab sofort wieder regelmäßig live auf Sky Sport Golf zu sehen.Start der Ladies PGA Tour 2026Auch die Frauen der Ladies PGA Tour starten in das neue Golfjahr. Ab dem heutigen Donnerstag bis Sonntag steht das Tournament of Champions auf dem Programm. Sky Sport Golf berichtet täglich drei Stunden live aus Orlando - am Donnerstag und Freitag ab 17:30 Uhr, am Samstag ab 20:30 Uhr sowie am Sonntag ab 19:00 Uhr. Konstantin Schad und Florian Bauer kommentieren das Auftaktturnier an allen vier Tagen.Das Team von Sky Sport GolfDie Golf-Übertragungen von Sky Sport werden 2026 von Adrian Grosser, Jonas Friedrich, Florian Fritsch, Irek Myskow, Konstantin Schad, Katharina Niederlöhner, Florian Bauer, Hannes Herrmann und Noah Pudelko kommentiert. Darüber hinaus ist Martin Borgmeier als Experte und Co-Kommentator im Einsatz.Bei ausgewählten Turnieren wird Noah Pudelko zudem als Reporter vor Ort sein.Sky Sport - Deutschlands Golfanbieter Nummer 1Mit der neu erworbenen Übertragungsrechten an der LIV Golf League und der Asian Tour sowie insgesamt über 1.000 Stunden Live-Berichterstattung pro Jahr zeigt Sky Sport seinen Kunden auch in Zukunft das beste Golfangebot in Deutschland. Mit den vier Majors der Männer überträgt Sky Sport die größten Turniere der Welt langfristig live und exklusiv. Mit den US Senior Open, der Senior PGA Championship und der ISPS Handa Open sind auch die drei wichtigsten Senior-Majors Bestandteil des Angebots. Darüber hinaus zeigt SkySport 2026 mit dem Solheim Cup, allen fünf Majors der Damen, der Ladies PGA Tour und der Ladies European Tour alle wichtigen Turniere der Damen. Die Tomorrow Golf League mit Tiger Woods und Rory McIlroy kopmlettiert das Golfangebot auf Sky Sport.Sämtliche Golf-Übertragungen bei Sky Sport sind auf der TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream). Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an.