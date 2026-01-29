Der Speicher mit 137,5 Megawatt Leistung wurde über einen 110-Kilovolt-Anschluss zugeschaltet. Die kommerzielle Inbetriebnahme des in Kooperation mit Scale Fund realisierten Projekts erfolgt aber erst im August. Kyon Energy, Projektentwickler, Errichter und Betreiber von Großbatteriespeichern, hat im niedersächsischen Alfeld eine Anlage mit 137,5 Megawatt Leistung und 282 Megawattstunden Kapazität über einen 110-Kilovolt-Anschluss an das nahe gelegene Umspannwerk des Netzbetreibers Avacon angeschlossen. Das zum Energiekonzern Total Energies gehörende Unternehmen kooperiert bei diesem Projekt mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland