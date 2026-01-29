VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen wird zur Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeit zwölf Brückenlegepanzer vom Typ Leguan im Wert von rund 210 Millionen Euro kaufen. Dies sei vertraglich mit dem Hersteller KNDS Deutschland vereinbart worden, teilten das Verteidigungsministerium des baltischen EU- und Nato-Landes in Vilnius und das Unternehmen mit.

Die Brückenbausysteme, die auf Fahrgestelle der Leopard-2-Panzer montiert werden, werden demnach jeweils mit zwei 14-Meter-Brücken und einer 26-Meter-Brücke ausgestattet. Der Vertrag umfasst weiter auch Ersatzteile, Schulungen für Bediener und Mechaniker und Spezialwerkzeuge, hieß es.

Nach Angaben von Verteidigungsminister Robertas Kaunas werden die Brückenlegepanzer die Mobilität und taktische Flexibilität der litauischen Armee auf dem Gefechtsfeld deutlich erhöhen. "Die gepanzerten Fahrzeuge können bei Bedarf natürliche und künstliche Hindernisse schnell überwinden, was in der modernen Kriegsführung von entscheidender Bedeutung ist. Diese Anschaffung stärkt die Verteidigung sowohl Litauens als auch der gesamten Nato-Ostflanke", sagte er.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Vilnius rüstet daher die Armee massiv auf und wird unter anderem Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 aus Deutschland beziehen. In Litauen wird künftig auch eine gepanzerte Brigade der Bundeswehr fest stationiert sein./awe/DP/mis