Baar - Der Rohstoffhändler und Bergbaukonzern Glencore hat im Geschäftsjahr 2025 seine Produktionsziele bei den wichtigsten Rohstoffen erreicht. Während die Kupferförderung im Jahresvergleich zwar zurückging, zeigte sich insbesondere in der zweiten Jahreshälfte eine klare Belebung. Auch das Kohlegeschäft zeigte sich robust. Die Produktion von Kupfer belief sich 2025 auf rund 851,600 Tonnen und lag damit 11 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie Glencore ...Den vollständigen Artikel lesen ...
