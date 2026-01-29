Die Tesla-Aktie legt am Donnerstagmorgen um gut +2% im europäischen Handel zu. Konnte der Autobauer und Tech-Konzern mit seinen Zahlen überzeugen und geht Elon Musks Zaubershow weiter? Ergebnis hui, Umsatz pfui Manchmal sind die Reaktionen der Börse schon ein wenig erstaunlich. Gestern Abend meldete Tesla zum ersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte einen Rückgang des Jahresumsatzes und trotz steigt der Kurs der Tesla-Aktie. 2025 sank der Gesamterlös ...Den vollständigen Artikel lesen ...
