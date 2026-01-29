Auf der Suche nach wachstumsstarken Biotech-Unternehmen mit angemessener Bewertung rückt Exelixis ins Blickfeld. Der Onkologiespezialist ist profitabel, verfügt über mehrere in den USA vermarktete Therapien und wartet mit einem Blockbuster-Wirkstoff auf, der kurz vor seiner ersten Zulassung steht. Exelixis ist ein Entwickler von Krebsmedikamenten mit einer Marktkapitalisierung von rund zwölf Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de