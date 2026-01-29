Mit einem Plus von knapp drei Prozent führt Siemens den DAX am Donnerstag an. Der Industriekonzern profitiert dabei vor allem von starken Zahlen des Schweizer Wettbewerbers ABB. Dieser hat in einem starken Schlussquartal die Profitabilität gesteigert und einen starken Auftragseingang verzeichnet. Die ABB-Aktie legt sogar zehn Prozent zu.ABB setzt mittlerweile auf die drei Geschäftsbereiche Automation, Electrification und Motion und verzeichnete in allen drei Sparten prozentual zweistellige Zuwächse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär