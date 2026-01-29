Mannheim (ots) -bigFM ist der erste Radiosender in Deutschland, der die neue Boyband "December 10" aus der aktuellen Netflix-Dokumentation über Starproduzent Simon Cowell spielt und auf die bundesweiten Playlisten setzt. "Wir spielen keine Trends, sondern wir machen sie", begründet bigFM Programmchef Till Simoleit die Entscheidung. Die Debüt-Single "Run My Way" läuft von Morgen an exklusiv auf bigFM - noch bevor die neue Band hierzulande offiziell groß beworben wird. bigFM ist ein Sender der Audiotainment Südwest.Simon Cowell gilt als einer der einflussreichsten Musikproduzenten und Hit-Creatoren der letzten Jahrzehnte - oft beschrieben als der "britische Dieter Bohlen". Cowell saß jahrelang in der Jury von "X Factor" und hat Karrieren von internationalen Stars wie Leona Lewis, James Arthur, Little Mix und vor allem One Direction entscheidend geprägt.Im Dezember 2025 hat Netflix die sechsteilige Reality-Dokumentation "Simon Cowell: The Next Act" veröffentlicht, die auch in Deutschland abrufbar ist. Die Serie begleitet Cowell bei einer landesweiten Suche in England nach einer neuen Boyband. Netflix Deutschland beschreibt das Format so:"Simon Cowell sucht die nächste Hit-Boyband und riskiert alles, um sie zu finden. Werden diese jungen Sänger beweisen, dass er immer noch ein goldenes Händchen hat?"Das Ergebnis dieser Suche ist die Boyband "December 10". Die Dokumentation zeigt ihren kompletten Weg - vom Casting bis zur ersten Veröffentlichung. Mit ihrer Debüt-Single "Run My Way" starten sie nun offiziell in ihre Karriere.Geplant war zunächst eine fokussierte Bewerbung ausschließlich im britischen Markt.Durch die enge Zusammenarbeit der bigFM-Musikredaktion mit unserer Korrespondentin Olivia Herrmann in London sowie den Teams der Plattenfirma in Großbritannien und Deutschland ist es bigFM und der Audiotainment Südwest gelungen, die Band und ihre Debut- Single zuerst in Deutschland zu spielen. bigFM ist damit der erste Sender hierzulande, der "December 10" und "Run My Way" aktiv spielt und auf die Playliste setzt."Durch die enge Zusammenarbeit der Audiotainment Südwest und den Teams der Plattenfirma in London und Deutschland ist es gelungen, neue Musik frühzeitig unseren Hörerinnen und Hörern zu präsentieren. Das macht mich stolz und unterstreicht, wie wertvoll der Blick über den Tellerrand hinaus ist", so bigFM Programmchef Till Simoleit.Die Netflix-Dokumentation "Simon Cowell: The Next Act" ist bereits in Deutschland verfügbar. Die Debüt-Single "Run My Way" von December 10 ist ab dem morgigen Freitag, ab 06:00 Uhr, neu auf der Playlist von bigFM.Die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG verantwortet Produktion und strategische Entwicklung der Radioprogramme bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und ROCK FM. Mit insgesamt 6,108 Millionen Hörer pro Tag (ma 2025 Audio II Update Addition der Hörer pro Tag) und 13,236 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2025 IP Audio IV) erreicht die Audiotainment Südwest Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Niedersachsen, in Hamburg, in Bremen sowie in Berlin und Brandenburg.bigFM ist die führende nationale multimediale Medienmarke in Deutschland und das Radioprogramm für junge musikinteressierte Erwachsene. bigFM ist Trend-Navigator für junges abwechslungsreiches Entertainment. bigFM steht für unterhaltsame und informierende Stories und Deutschlands biggste Beats.bigFM ist als Medienmarke auch digital für seine Community der 14-39-Jährigen mit Kernzielgruppe der 20-29-Jährigen eine feste Instanz.Das Programm wird regionalisiert für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen mit Bremen und Hamburg sowie für Berlin und Brandenburg. Empfangbar ist bigFM zudem in weiten Teilen von Bayern.Pro Tag erreicht bigFM 3,088 Millionen Hörer (ma 2025 Audio II Update) und generiert 8,403 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2025 IP Audio IV). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.Pressekontakt:Michael WeilandPressesprecherTel.: 0172 / 3822469,E-Mail: presse@atsw.deOriginal-Content von: bigFM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164355/6206440