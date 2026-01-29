Sungrow bringt seinen neuen Großspeicher "PowerTitan 3. 0" nach Europa. Der Großbatteriespeicher setzt auf eine neue Zellgeneration, netzbildende Funktionen und DC-Kopplung für Co-Location-Konzepte und soll Projekte auch bei Inbetriebnahme beschleunigen. Sungrow führt seinen neuen Großspeicher PowerTitan 3. 0 in den europäischen Markt ein. Mit der Möglichkeit, die Batterie DC-seitig an einen Zentralwechselrichter anzuschließen, reagiert Sungrow auf die hohe Nachfrage nach Co-Location-Projekten. Das System hatte der Hersteller bereits Anfang Juni 2025 auf der SNEC in Shanghai vorgestellt, nun präsentierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
