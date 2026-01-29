London - Kupfer setzt die Rekordjagd wegen Sorgen vor einem zu niedrigen Angebot mit Schwung fort. Am Donnerstag wurde eine Tonne Kupfer an der Rohstoffbörse in London bei 14'125 US-Dollar gehandelt. Das sind 7,9 Prozent mehr als am Vortag und so viel wie noch nie. Zudem ist es der stärkste Preissprung seit 2009. Seit etwa einem halben Jahr geht es mit dem Kupferpreis tendenziell nach oben, wobei der Anstieg seit Dezember kräftig an Tempo gewonnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
