Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am späten Donnerstagvormittag etwas fester. Dabei hat sich der Leitindex SMI nach einem schwachen Start rasch wieder gefangen und ist ins Plus vorgestossen. Seitdem bewegt er sich auf dem höheren Niveau seitwärts. Grund dafür war die Kursreaktion der zwei Schwergewichten ABB und Roche. Ihre Ergebnisse kamen bei Anlegern unterschiedlich an, was auch zu heftigen Kursbewegungen der beiden geführt hatte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab