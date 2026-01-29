Secunet hat solide vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, unterstützt von einem umsatzstarken vierten Quartal, das durch Beschaffungen des öffentlichen Sektors und Auslieferungen im Verteidigungsbereich angetrieben wurde. Die Q4-Umsätze und das EBIT übertrafen sowohl unsere Schätzungen als auch die Konsensschätzungen, was auf eine höher als erwartete Abarbeitung der Aufträge zurückzuführen war. Für das Geschäftsjahr 2025 stiegen die Umsätze um 13% im Vergleich zum Vorjahr, während das EBIT um 22% anstieg, begleitet von einer moderaten Margenverbesserung. Der Auftragseingang erreichte im vierten Quartal ein Rekordniveau, mit positiver Wirkung auf Auftragsbestand und Visibilität auf 2026. Für das Geschäftsjahr 2026 gibt das Management Umsätze zwischen 460 und 500 Millionen Euro sowie ein EBIT von 53 bis 58 Millionen Euro an. Wir aktualisieren unsere Schätzungen, erhöhen unser Kursziel auf 205 Euro und bekräftigen unsere HOLD-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/secunet-security-networks-ag
© 2026 mwb research