Hamburg (ots) -Käpt'n iglos Fisch Freitag bekommt in diesem Januar eine besondere Bedeutung. Im Rahmen der "Ich kann es mir nicht leisten"-Wochen des Miniatur Wunderlandes unterstützt iglo an den letzten beiden Aktionstagen im Januar mit insgesamt 1.000 Fischstäbchen-Gerichten - für Familien, für die ein gemeinsamer Besuch mit einem Essen vor Ort sonst keine Selbstverständlichkeit ist.Fisch Freitag einmal anders - gemeinsam genießenSeit vielen Jahren steht der Fisch Freitag bei iglo für eine einfache Idee: Gemeinsam essen. Gemeinsame Zeit. Gemeinsam genießen. Diese Haltung verbindet iglo nun bewusst mit dem sozialen Engagement des Miniatur Wunderlandes. Gerade in den Aktionswochen zeigt sich, dass für viele Besucherinnen und Besucher nicht nur der Eintritt, sondern auch ein gemeinsames Essen vor Ort eine Hürde darstellen kann. Vor diesem Hintergrund unterstützt iglo die "Ich kann es mir nicht leisten"-Aktion mit Fischstäbchen-Gerichten im Bistro."Wenn wir dazu beitragen können, dass der Besuch im Miniatur Wunderland für Familien ein rundum schöner Tag wird, dann ist das genau die Art von Engagement, die zu uns passt", sagt Sonja Königsberg, Leiterin Kommunikation bei iglo Deutschland.Über die Aktion "Ich kann es mir nicht leisten"Seit 2015 öffnet das Miniatur Wunderland jedes Jahr im Januar seine Türen für Menschen, die sich den Eintritt nicht leisten können. Das Besondere: Es sind keine Nachweise erforderlich - die Teilnahme basiert ausschließlich auf Vertrauen. Ziel der Aktion ist es, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und kulturelle Erlebnisse zugänglich zu machen, unabhängig von der finanziellen Situation.Pressekontakt:Marlene Munschiglo Deutschland+49 40 18 02 49 334marlene.munsch@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54941/6206521