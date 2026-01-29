In Attendorn im Sauerland fertigt der Automobilzulieferer Mubea nun auch PVT-Kollektoren. Der Vertriebspartner TWL wird die ersten 250 dieser photovoltaisch-thermischen Hybridkollektoren in einem neu gebauten Gymnasium in Herrsching am Ammersee integrieren. Der Automobilzulieferer Mubea hat die Serienproduktion von PVT-Kollektoren in Attendorn im Sauerland gestartet. Das Unternehmen hatte den photovoltaisch-thermischen (PVT) Kollektor innerhalb von zwei Jahren gemeinsam mit der auf Solarthermie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
