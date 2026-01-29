Im Skigebiet von Sölden entsteht eine Photovoltaik-Anlage aus baumförmigen Photovoltaik-Strukturen von Helioplant. Der kreuzförmige Aufbau soll die vertikal installierten Solarmodule vor Schneeverwehungen schützen. Solaredge kooperiert mit Helioplant, einem österreichischen Entwickler von Photovoltaik-Anlagen für den Einsatz in Gebirgen. Bei den Helioplant-Solarsystemen sind bifaziale Photovoltaik-Module senkrecht in einem baumförmigen Aufbau untergebracht. Solaredge steuert die Wechselrichter und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
