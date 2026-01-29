EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Eckert & Ziegler liefert wie geplant und erzielt 2025 erneut Rekordjahr



29.01.2026 / 12:20 CET/CEST

Geschäftsjahr 2025 (vorläufig): Umsatz: rund 312 Mio. € (VJ: 295,8 Mio. €)

EBIT vor Sondereinflüssen: rund 78 Mio. € (VJ: 65,9 Mio. €)

Nettogewinn: rund 48 Mio. € (VJ: 33,3 Mio. €) Berlin, 29. Januar 2026. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das GJ 2025 einen Konzernumsatz von rd. 312 Mio. € und ein bereinigtes EBIT von rd. 78 Mio. € erzielt. Der Umsatz liegt rd. 5%, das bereinigte EBIT sogar rd. 18% über dem Wert des Vorjahres. Der Nettogewinn (aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen), über den an dieser Stelle nur noch vergleichend berichtet wird, steigt auf rd. 48 Mio. EUR (VJ: 33,3 Mio. €).



Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wird am 26. März 2026 gemeinsam mit dem vollständigen, testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



