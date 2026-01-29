NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Franken auf "Neutral" belassen. Der Auftragseingang der Schweizer im vierten Quartal sei überwältigend gewesen - sowohl im Elektrobereich als auch der Automatisierung, schrieb Phil Buller am Donnerstag. Er sieht positive Signale für die gesamte Branche./rob/ag/ck
