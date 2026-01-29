NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Netzwerkspezialisten habe im vierten Quartal etwas höher gelegen als gedacht, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei allerdings schwächer./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FI0009000681
