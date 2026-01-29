NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Das Wintergeschäft der Briten sei etwas schlechter als gedacht verlaufen, schrieb Harry Gowers am Donnerstag. An den Jahreszielen 2025/26 habe sich jedoch nichts geändert./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B7KR2P84
