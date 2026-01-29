Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 29.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldaktie mit Turbo: 9 von 13 Treffern in den ersten 25 Metern!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 878090 | ISIN: US1924221039 | Ticker-Symbol: CGZ
Tradegate
29.01.26 | 13:11
32,890 Euro
+0,61 % +0,200
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
COGNEX CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COGNEX CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
32,62032,89013:32
32,61032,88013:23
ratgeberGELD.at
29.01.2026 13:09 Uhr
212 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Cognex - CGNX: Breaout-Setup nach dem Golden Cross!

Forward P/E bei 70!

Weltmarktführer bei indstrieller Bildverarbeitung! Cognex profitiert vom Robotik- & KI-Boom!

Cognex (CGNX) - ISIN US1924221039

Rückblick: Nach den Q3-Zahlen war die Cognex-Aktie trotz guter fundamentaler Entwicklung unter die gleitenden Durchschnitte gerutscht, weil der Ausblick für Q4 und das Gesamtjahr eher durchwachsen waren. Sie kehrte aber in den ersten Januartagen auf die Oberseite zurück und konnte mit einem Golden Cross weiteres Anlegervertrauen zurückgewinnen. Die letzten drei Tageskerzen liegen eng an den beiden EMAs und bilden eine saubere Breakoutrange.

Cognex-Aktie: Chart vom 28.01.2026, Kürzel: CGNX Kurs: 39.05 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kaufsignal wäre das Überschreiten der Widerstandslinie bei circa 40 USD. Kursziel die Kurslücke nach den Q3-Zahlen.

Mögliches bärisches Szenario

Im unten verlinkten Artikel wird die Bewertung als recht ambitioniert beschrieben, sodass es durchaus möglich ist, dass die Marktteilnehmer Zurückhaltung üben. Daher sollten wir spätestens im Bereich der unteren gelben Linie unsere Hoffnungen auf die Cognex-Aktie begraben.

Meinung

Cognex ist Weltmarktführer bei industrieller Bildverarbeitung. Die Technologie ermöglicht unter anderem Qualitätskontrollen, Objekterkennung und die Steuerung automatisierter Prozesse. Kunden kommen vor allem aus den Bereichen Fertigung, Logistik, Elektronik und Automobilindustrie. Das Unternehmen profitiert von langfristigen Trends wie Automatisierung und Effizienzsteigerung in der Industrie. Der Markt wächst moderat, wodurch grundsätzlich stabile Nachfragebedingungen bestehen. In den letzten Quartalen zeigte sich insbesondere im Logistikbereich wieder steigender Umsatz, während andere Endmärkte schwächer blieben. Finanziell verfügt Cognex über eine solide Bilanz ohne nennenswerte Verschuldung. Die Bruttomargen liegen auf hohem Niveau, und das Unternehmen generiert regelmäßig freien Cashflow. Gleichzeitig ist die Kapitalrendite in den vergangenen Jahren zurückgegangen, was auf eine geringere Effizienz bei neuen Investitionen hindeutet. Die Aktie wird imit einem Forward P/E von 70 im Vergleich zum Gesamtmarkt und zur Branche hoch bewertet. Diese Bewertung setzt voraus, dass sich das Umsatzwachstum weiter beschleunigt und die Margen stabil bleiben. Enttäuschungen beim Wachstum könnten sich entsprechend deutlich auf den Aktienkurs auswirken. Insgesamt handelt es sich um ein technologisch gut positioniertes Unternehmen mit stabiler Finanzstruktur, dessen Aktie jedoch stark von zukünftigen Wachstumserwartungen abhängig ist.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 6.54 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 63.85 Millionen USD
  • Meine Meinung zu Cognex ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://finimize.com/content/cgnx-asset-snapshot
  • Veröffentlichungsdatum: 28.01.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.