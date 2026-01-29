Cognex - CGNX: Breaout-Setup nach dem Golden Cross!

Forward P/E bei 70!

Weltmarktführer bei indstrieller Bildverarbeitung! Cognex profitiert vom Robotik- & KI-Boom!

Cognex (CGNX) - ISIN US1924221039

Rückblick: Nach den Q3-Zahlen war die Cognex-Aktie trotz guter fundamentaler Entwicklung unter die gleitenden Durchschnitte gerutscht, weil der Ausblick für Q4 und das Gesamtjahr eher durchwachsen waren. Sie kehrte aber in den ersten Januartagen auf die Oberseite zurück und konnte mit einem Golden Cross weiteres Anlegervertrauen zurückgewinnen. Die letzten drei Tageskerzen liegen eng an den beiden EMAs und bilden eine saubere Breakoutrange.

Cognex-Aktie: Chart vom 28.01.2026, Kürzel: CGNX Kurs: 39.05 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kaufsignal wäre das Überschreiten der Widerstandslinie bei circa 40 USD. Kursziel die Kurslücke nach den Q3-Zahlen.

Mögliches bärisches Szenario

Im unten verlinkten Artikel wird die Bewertung als recht ambitioniert beschrieben, sodass es durchaus möglich ist, dass die Marktteilnehmer Zurückhaltung üben. Daher sollten wir spätestens im Bereich der unteren gelben Linie unsere Hoffnungen auf die Cognex-Aktie begraben.

Meinung

Cognex ist Weltmarktführer bei industrieller Bildverarbeitung. Die Technologie ermöglicht unter anderem Qualitätskontrollen, Objekterkennung und die Steuerung automatisierter Prozesse. Kunden kommen vor allem aus den Bereichen Fertigung, Logistik, Elektronik und Automobilindustrie. Das Unternehmen profitiert von langfristigen Trends wie Automatisierung und Effizienzsteigerung in der Industrie. Der Markt wächst moderat, wodurch grundsätzlich stabile Nachfragebedingungen bestehen. In den letzten Quartalen zeigte sich insbesondere im Logistikbereich wieder steigender Umsatz, während andere Endmärkte schwächer blieben. Finanziell verfügt Cognex über eine solide Bilanz ohne nennenswerte Verschuldung. Die Bruttomargen liegen auf hohem Niveau, und das Unternehmen generiert regelmäßig freien Cashflow. Gleichzeitig ist die Kapitalrendite in den vergangenen Jahren zurückgegangen, was auf eine geringere Effizienz bei neuen Investitionen hindeutet. Die Aktie wird imit einem Forward P/E von 70 im Vergleich zum Gesamtmarkt und zur Branche hoch bewertet. Diese Bewertung setzt voraus, dass sich das Umsatzwachstum weiter beschleunigt und die Margen stabil bleiben. Enttäuschungen beim Wachstum könnten sich entsprechend deutlich auf den Aktienkurs auswirken. Insgesamt handelt es sich um ein technologisch gut positioniertes Unternehmen mit stabiler Finanzstruktur, dessen Aktie jedoch stark von zukünftigen Wachstumserwartungen abhängig ist.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 6.54 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 63.85 Millionen USD

Meine Meinung zu Cognex ist bullisch.

Quellennachweis: https://finimize.com/content/cgnx-asset-snapshot

Veröffentlichungsdatum: 28.01.2026

Autor: Thomas Canali

