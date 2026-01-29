Beim aktuellen Regionalszenario der Verteilnetzbetreiber haben erstmals auch kleinere Unternehmen mitgewirkt. Windkraft und Rechenzentren sind weitere Treiber bei der prognostizierten Anschlussleistung. Im kommenden Oktober werden die alle zwei Jahre aktualisierten Netzausbaupläne (NAP) der deutschen Verteilnetzbetreiber erwartet. Als Vorstufe hierzu haben die Unternehmen nun ihre jeweils zehn Monate vor dem Netzausbauplan vorzulegenden Regionalszenarien erstellt und auf der Plattform "VNB digital" veröffentlicht. Die Erstellung dieser Szenarien für die sechs Regionen Nord, Mitte, West, Ost, Südwest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
