Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft zeigt auf seinem neuen Infoportal "Sicher durch die Dunkelflaute", wie Deutschlands Stromsystem mit Dunkelflauten fertig werden kann. Wie kommen wir sicher durch die Dunkelflaute, heute, morgen und auch übermorgen? Dieses Thema ist Gegenstand kontroverser öffentlicher Diskussion. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) will diese Debatte neueinordnen. Mit einem umfassenden Infoportal will der Verband aufzeigen, dass Deutschland sicher durch die Dunkelflaute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver