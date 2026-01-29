ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat H&M nach Quartalszahlen des Textilkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 171 schwedischen Kronen belassen. Die Umsätze lägen moderat über den Erwartungen, während das operative Ergebnis (Ebit) klar positiv überrasche, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
