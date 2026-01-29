Der Photovoltaik-Anbieter Enpal hat im Jahr 2025 den Umsatz auf 1,1 Milliarden Euro gesteigert. Die Wärmepumpensparte macht mittlerweile rund ein Drittel des Umsatzes im Kerngeschäft aus. Enpal, Anbieter von Wärmepumpen und Photovoltaik, hat den Umsatz des operativen Teilkonzerns im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gesteigert. Dieser erreichte einen Rekordwert von mehr als 1,1 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor bezifferte der Umsatz sich auf 890 Millionen Euro. Gleichzeitig erzielte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
