NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals an. Auch wenn seine Erwartung an den Überschuss des Gesamtjahres leicht sinkt, bleibt sie laut seiner Aussage am oberen Ende der Zielspanne der Iren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 18:08 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IE00BYTBXV33
© 2026 dpa-AFX-Analyser