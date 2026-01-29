Ubtech-Roboter: Massenproduktion schla¨gt Tesla!
© 2026 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|354,70
|354,75
|16:35
|355,70
|355,85
|16:21
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:29
|Tesla Cancels EV Models After Reporting Annual Sales Decline
|16:26
|Tesla: Fortschritte bei Robotaxi und Optimus zeigen reales Wachstum im Bereich KI - deutlich Erhöhung der Fair Value-Schätzung
|16:22
|Tesla Winds Down Model S And X, Gives Way For Optimus
|16:18
|Tesla panic-files 'Cybercar' and 'Cybervehicle' trademarks moments after Musk says them
|16:18
|Musk Sees Robots As The Next iPhone-Scale Product - Will 'Significantly' Impact GDP
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:21
|Ubtech-Roboter: Massenproduktion schla¨gt Tesla!
|Ubtech-Roboter: Massenproduktion schla¨gt Tesla
► Artikel lesen
|Mi
|maydornsmeinung: Gold, Silber, Bitcoin, Ethereum, Tesla, BYD, Xpeng, Ubtech, Baidu, AMD, Nebius & Co
|In maydornsmeinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht...
► Artikel lesen
|Fr
|Chinas UBTECH schließt Vertrag mit Airbus über Lieferung von Robotern
|Fr
|BRIEF: Ubtech, Liuzhou funds to co-invest in smart robotics supply chain
|22.01.
|UBTECH ROBOTICS (09880): DISCLOSEABLE TRANSACTION FORMATION OF PARTNERSHIP
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|TESLA INC
|355,55
|-1,70 %
|UBTECH ROBOTICS CORP LTD
|15,200
|-3,80 %