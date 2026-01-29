Ubtech-Roboter: Massenproduktion schlägt Tesla!
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|351,80
|352,15
|17:55
|351,80
|352,20
|17:55
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:21
|Tesla verbucht Umsatzrückgang - aber noch ist Fantasie im Kurs vorhanden
|17:18
|JPMORGAN stuft Tesla auf 'Underweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum vierten Quartal von 150 auf 145 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Umsatz...
|17:17
|Humanoider Roboter Optimus arbeitet nicht produktiv bei Tesla
|17:12
|ROUNDUP 2: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um
| (Kurs aktualisiert) AUSTIN (dpa-AFX) - Nach dem ersten Jahr mit einem Umsatzrückgang schwört Elon Musk Tesla auf eine Zukunft mit Robotern und Robotaxis ein. Die älteren Modelle S und X werden eingestellt...
|17:07
|ROUNDUP/Aktien New York: Kurseinbruch bei Microsoft belastet US-Börsen
| NEW YORK (dpa-AFX) - Der Softwarekonzern Microsoft prägt am Donnerstag die US-Börsen angesichts einer Flut von Geschäftszahlen negativ. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich noch...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:21
Ubtech-Roboter: Massenproduktion schlägt Tesla!
|Ubtech-Roboter: Massenproduktion schlägt Tesla
|Mi
|maydornsmeinung: Gold, Silber, Bitcoin, Ethereum, Tesla, BYD, Xpeng, Ubtech, Baidu, AMD, Nebius & Co
|In maydornsmeinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht...
|Fr
|Chinas UBTECH schließt Vertrag mit Airbus über Lieferung von Robotern
|Fr
|BRIEF: Ubtech, Liuzhou funds to co-invest in smart robotics supply chain
|22.01.
|UBTECH ROBOTICS (09880): DISCLOSEABLE TRANSACTION FORMATION OF PARTNERSHIP
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|TESLA INC
|351,80
|-2,74 %
|UBTECH ROBOTICS CORP LTD
|15,200
|-3,80 %