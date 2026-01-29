Trotz einer erneuten Flut von Geschäftszahlen ist an den US-Börsen weiter wenig Bewegung in Sicht. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn knapp 0,1 Prozent höher auf 49.050 Punkte. Kaum mehr Dynamik zeichnet sich beim technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ab - ihn sieht IG 0,2 Prozent im Plus bei 26.064 Punkten. Hier standen deutliche vorbörsliche Kursgewinne des Social-Media-Konzerns Meta klaren Verlusten beim Softwareriesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
