Donnerstag, 29.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldaktie mit Turbo: 9 von 13 Treffern in den ersten 25 Metern!
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
29.01.26 | 15:43
363,20 Euro
-10,02 % -40,45
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
Markus Weingran
29.01.2026 15:27 Uhr
220 Leser
Duell: Fortinet vs. Cloudflare: Microsoft: Zu hohe Ausgaben? - Tesla: Gute Zahlen? - SAP: Absturz ausnutzen?

Anleger müssen heute eine Menge an Daten verarbeiten. Viele große und bekannte Adressen haben ihre Bücher geöffnet. In der wO Börsenlounge schauen wir uns heute die Reaktion auf die Zahlen an und suchen nach Chancen. Thema des Tages: Zahlengewitter an den Märkten Über die Börsen zieht ein Zahlengewitter. Mit Microsoft, Meta und Tesla haben gleich drei Mitglieder der Magnificent Seven ihre Bücher geöffnet. Wir stellen uns heute daher die Fragen: Waren die Ergebnisse von Microsoft wirklich so schlecht? Warum lag die Messlatte für Tesla so tief und warum hat der ersten Umsatzrückgang der Unuternehmensgeschichte keine negativen Auswirkungen? Kann Meta die hohen Investitionen wirklich …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
