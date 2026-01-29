Alamos Gold Inc. (ISIN CA0115321089) liefert frische Argumente für langfristig orientierte Goldanleger. Neue Bohrergebnisse aus Kanada deuten auf zusätzliches Ressourcenpotenzial hin - und könnten die Produktionsbasis des Unternehmens über Jahrzehnte absichern. Besonders die Projekte Lynn Lake in Manitoba und Qiqavik in Québec sorgen für Aufmerksamkeit am Markt. Alamos Gold 2025: Rekordumsatz, aber Produktionsziele verfehlt Während viele Goldproduzenten mit sinkenden Reserven kämpfen, meldet Alamos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin