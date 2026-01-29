E.ON Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 29.01.26

Das E.ON Unternehmen hat im Januar zwei Anleiheemissionen durchgeführt, die den Finanzierungsbedarf 2026 decken sollen. Die Prognosen für die Ergebnisse 2025 wurde vom Vorstand bestätigt.

Bestätigte E.ON Prognose 2025 schafft Planungssicherheit Der Vorstand hat den Ausblick für 2025 bestätigt. Erwartet werden ein bereinigtes EBITDA von 9,6 bis 9,8 Mrd. EUR sowie ein Konzernüberschuss von 2,85 bis 3,05 Mrd. EUR - ein solides Fundament für die weitere Kursentwicklung.

Finanzierung frühzeitig gesichert, Investitionen steigen Mit zwei Anleiheemissionen (inklusive grünem Bond) hat E.ON den Finanzierungsbedarf für 2026 frühzeitig abgesichert. Gleichzeitig liegen die Investitionen im laufenden Jahr im Jahresvergleich deutlich höher, was die Wachstumsstrategie unterstreicht.

Chartbild klar bullisch - Aktie im Fokus technischer Anleger Die Aktie notiert oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20/SMA50). Solange diese Marken halten, überwiegt das bullische Szenario mit weiteren Kurschancen in Richtung der nächsten Widerstände.

Die E.ON Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger. Der Konzern hat im Januar zwei Anleiheemissionen erfolgreich platziert und damit den Finanzierungsbedarf für 2026 frühzeitig abgesichert. Gleichzeitig bestätigte der Vorstand die E.ON Prognose für das Geschäftsjahr 2025, was dem Markt zusätzliche Planungssicherheit gibt.

Fundamentaldaten der E.ON Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 17,72 EUR Marktkapitalisierung 46,31 Mrd. EUR Umsatz 2024 80,12 Mio. EUR Eigenkapitalquote (2024) 25,40 % KGV (2026*) 15,59 4-Wochen-Performance +6,14 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2025* 3,48 % Branche Energieversorger

* Prognose

Parkettgeflüster: Finanzierung und operative Entwicklung

Der E.ON-Konzern hat kürzlich zwei Anleihen emittiert:

Eine Anleihe über 750 Mio. EUR mit achtjähriger Laufzeit und einem Kupon von 3,448 %

Ein grüner Bond über 850 Mio. EUR mit zwölfjähriger Laufzeit und einem Kupon von 3,895 %

Mit diesen Maßnahmen sichert E.ON den Finanzierungsbedarf für 2026 in Höhe von 3,5 bis 5 Mrd. EUR frühzeitig ab. Bis zum 30.09.2025 wurden bereits 5,1 Mrd. EUR investiert, rund 400 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Operativ zeigte sich eine deutliche Verbesserung:

Bereinigtes EBITDA (9 Monate 2025): 7,4 Mrd. EUR (+700 Mio. EUR im Jahresvergleich)

Bereinigter Konzernüberschuss: 2,3 Mrd. EUR (leicht höher im Jahresvergleich)...

