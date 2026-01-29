Das IPO des tschechischen Munitionsriesen CSG treibt Börsengänge an und gibt der Rüstungsbranche neuen Schub. Wie Investoren jetzt daran verdienen. Kaum hat das neue Jahr begonnen, sorgen Neuzugänge von Rüstungsfirmen an der Börse für Aufsehen. Der tschechische Munitionsriese CSG hat an der Amsterdamer Börse den wohl größten europäischen Börsengang des Jahres hingelegt. Mit 3,8 Milliarden Euro Volumen und 31 Prozent Kursplus am ersten Handelstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
